自我認同雖提高 李永得憂客語聽說能力流失
我是客家人！客家委員會公布全國客家人口暨語言基礎資料調查，發現全台灣每5個人中，就有1位客家人，客家族群自我認同明顯提升，傳承母語的意願持續成長；但調查也發現，由於使用客語的機會減少，年紀越小、聽懂的比例也越低。客委會主委李永得指出，現在最需要加強青年族群的客語能力，不僅是要跟長輩溝通，更要讓他們能教導子女從小就會聽說客語。
客委會委託交通大學客家文化學院院長張維安的研究團隊，在去年8月至12月訪問6萬5732人，調查發現，全國客家人口估計已超過453萬人，較前次調查增加33萬人，約提升1.2％，其中有近2成集中於11縣市，桃竹苗、花蓮‘高屏是客家人口群聚的主要區域。
在客語使用方面，近4成客家人表示聽到客語或是說客語的機會都在減少中。有64.3％的客家人能聽懂客語，較2013年調查下降1.2個百分點，而有24.3％能說兩種腔調的客語，以四縣腔的58.4％和海陸腔的44.8％比例較高。以年齡層來說，30歲以下會聽說的客家人都剩不到40％，其中以13到18歲的少年的跌幅最驚人，3年來從14.0％降至7.2％，幾乎只剩下一半。
李永得指出，隱性的客家人口逐漸浮現，民眾認知自身客家血緣的比例增加，顯示台灣多元文化推動方面成效卓著，而桃園市大溪區在這次調查中，發現客家人人口比例達34.56％，將依法新增至「客家文化重點發展區」，也使全台客家文化重點發展區數量上升至70個。面對客語聽說能力流失，李永得強調，未來將鼓勵幼稚園及小學採沉浸式教學，讓客語向下扎根，規劃推動客語獎勵制度，提高客語學習誘因，讓客語進入公共領域、成為國家語言。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。