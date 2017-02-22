自我認同雖提高 李永得憂客語聽說能力流失

我是客家人！客家委員會公布全國客家人口暨語言基礎資料調查，發現全台灣每5個人中，就有1位客家人，客家族群自我認同明顯提升，傳承母語的意願持續成長；但調查也發現，由於使用客語的機會減少，年紀越小、聽懂的比例也越低。客委會主委李永得指出，現在最需要加強青年族群的客語能力，不僅是要跟長輩溝通，更要讓他們能教導子女從小就會聽說客語。

客委會委託交通大學客家文化學院院長張維安的研究團隊，在去年8月至12月訪問6萬5732人，調查發現，全國客家人口估計已超過453萬人，較前次調查增加33萬人，約提升1.2％，其中有近2成集中於11縣市，桃竹苗、花蓮‘高屏是客家人口群聚的主要區域。

在客語使用方面，近4成客家人表示聽到客語或是說客語的機會都在減少中。有64.3％的客家人能聽懂客語，較2013年調查下降1.2個百分點，而有24.3％能說兩種腔調的客語，以四縣腔的58.4％和海陸腔的44.8％比例較高。以年齡層來說，30歲以下會聽說的客家人都剩不到40％，其中以13到18歲的少年的跌幅最驚人，3年來從14.0％降至7.2％，幾乎只剩下一半。

李永得指出，隱性的客家人口逐漸浮現，民眾認知自身客家血緣的比例增加，顯示台灣多元文化推動方面成效卓著，而桃園市大溪區在這次調查中，發現客家人人口比例達34.56％，將依法新增至「客家文化重點發展區」，也使全台客家文化重點發展區數量上升至70個。面對客語聽說能力流失，李永得強調，未來將鼓勵幼稚園及小學採沉浸式教學，讓客語向下扎根，規劃推動客語獎勵制度，提高客語學習誘因，讓客語進入公共領域、成為國家語言。

(中時)