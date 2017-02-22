金門小三通大樓漏水 旅客酸：跟桃機有拚

金門「小三通」旅客服務中心漏水，現場放置接水的水桶、水盆。（李金生攝）

自動查驗通關系統，一度因「雨」暫停服務。（李金生攝）

現場緊急派員清理，避免對旅客造成不便。（李金生攝）

清潔人員不停拖地，就怕旅客不慎摔倒。（李金生攝）

金門今（22）日上午下了一場豪大雨，不但導致低窪地方積水，連「小三通」旅客服務中心也下起了小雨，有入境旅客因此還滑了一跤，現場一堆接水的水桶、水盆，讓台商看了搖頭猛酸：「國際級喔，跟桃園機場有拚！」

金門因鋒面通過和對流旺盛的影響，今天自凌晨2時48分開始下雨，迄中午12時54分才停止，共降雨65.5毫米，對全年降雨量僅約1100毫米的金門來說，算是一場有可觀進帳的「好雨」。

但不小的雨勢也導致部分低窪地帶積水，特別是上午10時至11時的大雨，竟讓「小三通」水頭旅客服務中心，也出現滴滴嗒嗒的漏水狀況，自動查驗通關系統因此受到影響，一度被迫暫停服務外，還有通關旅客不慎滑倒，「撲通」聲響嚇壞旁邊的人。

現場只見上上下下放置紅紅綠綠的水桶、水盆，清潔人員不停拿大拖把拖地，大家忙成一團，讓通關的旅客看了直搖頭，忍不住酸言酸語，批評這樣的「國門」跟桃機有得拚，看了真的很礙眼。

金門港務處官員表示，主要是因為頂棚是馬背式設計，接縫處碰到大雨會積水，加上防水材質老舊，雨水才會滲漏進入室內，已緊急請廠場估價修繕，對造成旅客不便甚感抱歉。

(中時)

金門「小三通」水頭旅客服務中心，去年往來旅客逾170萬人次。（李金生攝）