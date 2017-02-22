爭議不斷？伊凡卡珠寶品牌被爆小額稅金也不繳

伊凡卡的珠寶品牌在紐約川普大樓的大廳販售。(圖/美聯社)

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)的個人品牌日前受到反對川普(Donald Trump)聲浪的牽連，先是成為「抓住你的錢包」(#GrabYourWallet)活動的抵制對象，之後又被美國各家百貨公司及網路購物平台停售。而最近又被爆料她的奢華珠寶品牌(Ivanka Trump Fine Jewelry)連小額的約5000美元的稅金都不繳，讓她的時尚品牌服裝又再次蒙上了陰影。

據《New York Daily》報導，伊凡卡的珠寶品牌賣有各式奢華的耳環、項鍊、手鐲等飾品，售價從13,900美元(約新台幣41萬元)起跳，但該公司卻連5165.06元(約新台幣15萬元)的稅金也沒繳給紐約州政府，也因此讓她的品牌負面形象又多一條。

第一千金伊凡卡。(圖/美聯社)

其實這已經不是伊凡卡的珠寶品牌第一次惹出金錢糾紛了，2015年時她的珠寶品牌就曾經因拖欠供應商 KGK Jewelry費用而鬧上法院，而紐約最高法院最終也判決伊凡卡珠寶公司必須支付給供應商237萬美元(約新台幣元)加上利息。伊凡卡珠寶公司當時辯稱，不支付供應商款項是因為KGK Jewelry違反了合約內容，晚了一天歸還設計圖。

(中時電子報)