爭議不斷？伊凡卡珠寶品牌被爆小額稅金也不繳
美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)的個人品牌日前受到反對川普(Donald Trump)聲浪的牽連，先是成為「抓住你的錢包」(#GrabYourWallet)活動的抵制對象，之後又被美國各家百貨公司及網路購物平台停售。而最近又被爆料她的奢華珠寶品牌(Ivanka Trump Fine Jewelry)連小額的約5000美元的稅金都不繳，讓她的時尚品牌服裝又再次蒙上了陰影。
據《New York Daily》報導，伊凡卡的珠寶品牌賣有各式奢華的耳環、項鍊、手鐲等飾品，售價從13,900美元(約新台幣41萬元)起跳，但該公司卻連5165.06元(約新台幣15萬元)的稅金也沒繳給紐約州政府，也因此讓她的品牌負面形象又多一條。
其實這已經不是伊凡卡的珠寶品牌第一次惹出金錢糾紛了，2015年時她的珠寶品牌就曾經因拖欠供應商 KGK Jewelry費用而鬧上法院，而紐約最高法院最終也判決伊凡卡珠寶公司必須支付給供應商237萬美元(約新台幣元)加上利息。伊凡卡珠寶公司當時辯稱，不支付供應商款項是因為KGK Jewelry違反了合約內容，晚了一天歸還設計圖。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。