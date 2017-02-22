公共腳踏車不見？鼓山警尋獲被民眾讚「柯南」

高巿警鼓山分局鼓山所員警劉巨洋日前在所備勤時，有王姓、楊姓民眾報案表示，從彰化到高雄玩，借了公共腳踏車停在壽山動物園門口卻不見，劉員根據過去經驗認為，腳踏車應該是被不知情民眾誤認為是愛心腳踏車，於是到相距300公尺的停車場尋找，果然不久就發現「失竊」的公共腳踏車，讓報案民眾稱讚是柯南。

(中時)