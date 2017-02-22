搭遊覽車不用怕 波麗士教你這樣檢查
連假即將到來，想出遊搭遊覽車卻怕遇上車禍，該怎麼辦？除了司機的精神狀況外，警方教大家可自行檢視遊覽車車況，像是車種確實屬於遊覽車、車況有完整維護紀錄、車輛安全裝置健全、且車輛外觀及完整無損，才能快樂出門、平安回家。
花蓮吉安警分局指出，為維護轄區觀光服務品質，除規劃疏導及防制肇事的專案勤務外，同時也辦理大型車稽查演練，呼籲民眾應確實遵守交通規則，加強取締各項重大交通違規行為，以保障多數用路人的生命財產安全。
有鑒於大型遊覽車曾在花東海岸路段發生重大交通事故，分別造成多人輕重傷的悲劇，為徹底防範類似意外事件的發生，警方將不定時前往轄內遊景點路段及休憩區域，加強對大型車駕駛實施酒精測試、防制疲勞駕駛。
吉安警分局呼籲民眾，如需團體租借遊覽車應注意以下事項：
一、車種：查證確實屬於遊覽車。( 以81年1月所換牌照為例，遊覽車牌照一定是紅底白字，且英文字母採成對之組合，AA、BB、CC等，否則就不是遊覽車 )。
二、車況：維護紀錄應完整「並注意最近一次定期檢驗日期、最近一次車體或底盤大修日期、派車紀錄表，如發現有停派車日期連續五日以上者，須瞭解其原因；特別要注意該車曾發生事故而車體、底盤受重大衝擊，經澈底修復有證明文件者為宜。
三、車輛性能：車輛高度與長度應符合行車執照記載或監理單位登檢原始資料且需符合活動行程行駛條件。
四、車輛安全裝置：安全門應標識清楚且操作靈活，備用消防器材在有效期限內。
五、外觀：車體及附件完整無損，車廂內外清潔整齊，號牌清晰，無違規安裝不妥之設施，座椅下或行李架、行李廂內無放置雜物(易移動物品及燃料油亦不例外)。
六、車輛投保乘客意外責任險情形。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。