搭遊覽車不用怕 波麗士教你這樣檢查

我要評比

警方請專家演練遊覽車稽查重點。（警方提供）

連假即將到來，想出遊搭遊覽車卻怕遇上車禍，該怎麼辦？除了司機的精神狀況外，警方教大家可自行檢視遊覽車車況，像是車種確實屬於遊覽車、車況有完整維護紀錄、車輛安全裝置健全、且車輛外觀及完整無損，才能快樂出門、平安回家。

花蓮吉安警分局指出，為維護轄區觀光服務品質，除規劃疏導及防制肇事的專案勤務外，同時也辦理大型車稽查演練，呼籲民眾應確實遵守交通規則，加強取締各項重大交通違規行為，以保障多數用路人的生命財產安全。

有鑒於大型遊覽車曾在花東海岸路段發生重大交通事故，分別造成多人輕重傷的悲劇，為徹底防範類似意外事件的發生，警方將不定時前往轄內遊景點路段及休憩區域，加強對大型車駕駛實施酒精測試、防制疲勞駕駛。

吉安警分局呼籲民眾，如需團體租借遊覽車應注意以下事項：

一、車種：查證確實屬於遊覽車。( 以81年1月所換牌照為例，遊覽車牌照一定是紅底白字，且英文字母採成對之組合，AA、BB、CC等，否則就不是遊覽車 )。

二、車況：維護紀錄應完整「並注意最近一次定期檢驗日期、最近一次車體或底盤大修日期、派車紀錄表，如發現有停派車日期連續五日以上者，須瞭解其原因；特別要注意該車曾發生事故而車體、底盤受重大衝擊，經澈底修復有證明文件者為宜。

三、車輛性能：車輛高度與長度應符合行車執照記載或監理單位登檢原始資料且需符合活動行程行駛條件。

四、車輛安全裝置：安全門應標識清楚且操作靈活，備用消防器材在有效期限內。

五、外觀：車體及附件完整無損，車廂內外清潔整齊，號牌清晰，無違規安裝不妥之設施，座椅下或行李架、行李廂內無放置雜物(易移動物品及燃料油亦不例外)。

六、車輛投保乘客意外責任險情形。

(中時)