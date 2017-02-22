家長參與是重要環節 成醫成立自閉兒親子團體

李姿誼說明成醫成立自閉兒親子團體，家長可參加課程提升與自閉症孩子的互動知識。（程炳璋攝）

醫療統計每百人即有一人有自閉特質，多數家長對學齡前的自閉兒束手無策，成大醫院精神科成立親子團體，強調「家長參與」是幼兒自閉症早期療育的重要環節，透過親子互動與引導，可改善自閉兒部分適應力，營造自閉症的友善環境。

台大醫院早有成立專為學齡前自閉兒開設的醫療親子團體，可將自閉兒每天帶到醫院數小時，接受臨床心理師的課程，有如醫療安親班，但班員必須有一名家長陪同參加。

成大醫院因人力問題，直到近年才成立「ASD早期介入親子團體」，針對精神問題的兒童、青少年，設計課程，以自然遊戲介入，並請家長到場一同學習自閉兒的親職技巧。

成大醫院精神科醫師李姿誼表示，自閉症兒童在上學之後，家長可諮詢學校特教班老師協助，但在自閉兒學齡前，往往不得其法，見到小孩沒反應，而有挫折感，甚至會產生「是自己照顧不好，孩子才會自閉」的想法。

李姿誼說明罹患自閉症的原因與基因遺傳有關，跟父母的管較方式無關，自閉兒的父母不須自責，家長帶著孩子加入成大醫院「ASD早期介入親子團體」，此組織著重在孩子與其他人的互動交流，家長可藉著課程，了解如何與自閉兒互動，增進孩子的社會參與、社交技巧與情緒調控等能力。

(中時)