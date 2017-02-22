家長參與是重要環節 成醫成立自閉兒親子團體
醫療統計每百人即有一人有自閉特質，多數家長對學齡前的自閉兒束手無策，成大醫院精神科成立親子團體，強調「家長參與」是幼兒自閉症早期療育的重要環節，透過親子互動與引導，可改善自閉兒部分適應力，營造自閉症的友善環境。
台大醫院早有成立專為學齡前自閉兒開設的醫療親子團體，可將自閉兒每天帶到醫院數小時，接受臨床心理師的課程，有如醫療安親班，但班員必須有一名家長陪同參加。
成大醫院因人力問題，直到近年才成立「ASD早期介入親子團體」，針對精神問題的兒童、青少年，設計課程，以自然遊戲介入，並請家長到場一同學習自閉兒的親職技巧。
成大醫院精神科醫師李姿誼表示，自閉症兒童在上學之後，家長可諮詢學校特教班老師協助，但在自閉兒學齡前，往往不得其法，見到小孩沒反應，而有挫折感，甚至會產生「是自己照顧不好，孩子才會自閉」的想法。
李姿誼說明罹患自閉症的原因與基因遺傳有關，跟父母的管較方式無關，自閉兒的父母不須自責，家長帶著孩子加入成大醫院「ASD早期介入親子團體」，此組織著重在孩子與其他人的互動交流，家長可藉著課程，了解如何與自閉兒互動，增進孩子的社會參與、社交技巧與情緒調控等能力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。