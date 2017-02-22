北市擬抬高中正橋鋼梁 遭文資會質疑破壞原貌

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北市府提出中正橋保存再利用方案，擬調高橋鋼樑，遭文資委員一致反對，認為會破壞舊橋原貌。（北市文化局提供）

北市最老橋樑「中正橋」2年前登錄歷史建築，北市府採新舊共存方式，在原址旁蓋新橋，並恢復舊橋原貌。今早工程單位在北市文資會報告保存再利用方案，計畫拆除部分橋體，並因應耐震與防洪需求，抬高中正橋鋼樑。不過，文資委員一致反對，認為此舉會破壞橋樑原貌。

中正橋的前身是川端橋，興建於1937年，為連接雙北的重要交通幹道，由於年代久遠，北市府原打算拆除改建，2015年登錄為歷史建築後，決定將興建給車輛通行的新橋，舊橋則回復日治時期的風貌，作為行人、自行車通行步道。

北市工務局和委託廠商會中報告，中正橋基礎裸露，現況橋樑結構無法滿足耐震規範，防洪水位高度也不足，因此橋體後期拓寬部分將拆除，只會保留日治時期範圍，並分段將鋼樑台升1公尺左右，以符合計畫堤頂高程。

未來舊橋會引進植栽、解說區和休憩設施等，導入多樣化的靜態遊憩活動，加深歷史懷舊體驗；新橋則會加寬人行與自行車道，串聯雙北自行車網絡系統，預計今年9月開工，2019年興建完工。

不過，文資委員一致對抬高鋼樑有疑慮，認為會改變橋的原貌，對文資外觀保存有害，要求工務局以補強橋墩、分洪、拓寬洪道等方式取代抬高，若有困難也應提出具體說明，說服委員為何非做不可。

工務局表示，相關替代方式都已衡量過，不得已才採取抬高方案。防洪涉及人民安全，加上氣候劇烈變遷，之前蘇迪勒颱風來襲，直逼一級警戒水位，若當時翡翠水庫洩洪，勢必會溢堤，抬高防洪線才能避免意外發生。

雙方你來我往討論近3小時，仍無法取得共識。最終文資會主席、副市長鄧家基裁示，「初步同意」抬升方案，讓施工期程能繼續推進，不過工程單位仍需進行替代方案分析，安排下次文資會報告說明。

(中時)