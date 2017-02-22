北市擬抬高中正橋鋼梁 遭文資會質疑破壞原貌
北市最老橋樑「中正橋」2年前登錄歷史建築，北市府採新舊共存方式，在原址旁蓋新橋，並恢復舊橋原貌。今早工程單位在北市文資會報告保存再利用方案，計畫拆除部分橋體，並因應耐震與防洪需求，抬高中正橋鋼樑。不過，文資委員一致反對，認為此舉會破壞橋樑原貌。
中正橋的前身是川端橋，興建於1937年，為連接雙北的重要交通幹道，由於年代久遠，北市府原打算拆除改建，2015年登錄為歷史建築後，決定將興建給車輛通行的新橋，舊橋則回復日治時期的風貌，作為行人、自行車通行步道。
北市工務局和委託廠商會中報告，中正橋基礎裸露，現況橋樑結構無法滿足耐震規範，防洪水位高度也不足，因此橋體後期拓寬部分將拆除，只會保留日治時期範圍，並分段將鋼樑台升1公尺左右，以符合計畫堤頂高程。
未來舊橋會引進植栽、解說區和休憩設施等，導入多樣化的靜態遊憩活動，加深歷史懷舊體驗；新橋則會加寬人行與自行車道，串聯雙北自行車網絡系統，預計今年9月開工，2019年興建完工。
不過，文資委員一致對抬高鋼樑有疑慮，認為會改變橋的原貌，對文資外觀保存有害，要求工務局以補強橋墩、分洪、拓寬洪道等方式取代抬高，若有困難也應提出具體說明，說服委員為何非做不可。
工務局表示，相關替代方式都已衡量過，不得已才採取抬高方案。防洪涉及人民安全，加上氣候劇烈變遷，之前蘇迪勒颱風來襲，直逼一級警戒水位，若當時翡翠水庫洩洪，勢必會溢堤，抬高防洪線才能避免意外發生。
雙方你來我往討論近3小時，仍無法取得共識。最終文資會主席、副市長鄧家基裁示，「初步同意」抬升方案，讓施工期程能繼續推進，不過工程單位仍需進行替代方案分析，安排下次文資會報告說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。