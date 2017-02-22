呸姊蔡依林出巡米蘭 時尚大滿貫入荷
呸姊蔡依林今凌晨飛往即將登場的2017秋冬米蘭時裝周看秀，讓她集滿時尚大滿貫，包含四大時裝周、Met Gala與維密秀統統入荷。不過呸姊出巡，要出國去跟老外比拚，自然行頭也少不了，而且是從機場開始就準備好，呸姊身穿Moschino灰色連身式帽T外搭淺色風衣罩衫看來隨興，但手上BVLGARI SERPENTI FOREVER銀色金屬光澤小羊皮拼接小牛皮肩背包可是Bling Bling跟一旁的RIMOWA PILOT中型商務箱同樣搶眼，只能說，呸姊出巡，除氣勢外，行頭也是一樣都不能少。
(中時)
關鍵字：蔡依林、2017秋冬米蘭時裝周
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