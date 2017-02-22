截圖po文指控警打人 警將提告

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桃園警分局埔子派出所警員處理醉客拒付車資案，被鄭姓男子目擊，但鄭男截取紀錄器部分畫面PO網，指控員警毆人，員警將對鄭男提出加重誹謗告訴。

桃園警分局埔子派出所20日上午獲報前往桃園區寶慶路，了解司機指控喝醉拒付計程車資案的徐姓男子狀況，徐男還拍打玻璃車窗，阻擋警車離去，甚至惡言辱警，被帶回派出所。

1名曾酒駕遭逮的鄭男開車經過，目擊警察處理過程，卻截取行車紀錄器的部分畫面PO網，指控員警無故毆打徐男，開警車壓住徐男的腳，員警之後在鄭男臉書貼文澄清並蒐證，將對鄭男提出加重誹謗告訴。

警方說，當時勸說徐男付完車資後正要離開，徐男不斷拍打警車車窗，員警勸他不要鬧了，趕快離開，而且警車要開離時，徐男衝到車前，員警停車要將徐男帶離，發現徐男腳卡在車輪下，警方才又倒車，將徐男帶回派出所偵辦。

因為鄭男刻意截取部分影像，又指控員警無故毆打徐男，與事實不符，員警雖在鄭男臉書貼文澄清，但認為鄭男仍散佈錯誤訊息，員警蒐證後，對鄭男提出加重誹謗告訴。1060222

(中央社)