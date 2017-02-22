截圖po文指控警打人 警將提告
桃園警分局埔子派出所警員處理醉客拒付車資案，被鄭姓男子目擊，但鄭男截取紀錄器部分畫面PO網，指控員警毆人，員警將對鄭男提出加重誹謗告訴。
桃園警分局埔子派出所20日上午獲報前往桃園區寶慶路，了解司機指控喝醉拒付計程車資案的徐姓男子狀況，徐男還拍打玻璃車窗，阻擋警車離去，甚至惡言辱警，被帶回派出所。
1名曾酒駕遭逮的鄭男開車經過，目擊警察處理過程，卻截取行車紀錄器的部分畫面PO網，指控員警無故毆打徐男，開警車壓住徐男的腳，員警之後在鄭男臉書貼文澄清並蒐證，將對鄭男提出加重誹謗告訴。
警方說，當時勸說徐男付完車資後正要離開，徐男不斷拍打警車車窗，員警勸他不要鬧了，趕快離開，而且警車要開離時，徐男衝到車前，員警停車要將徐男帶離，發現徐男腳卡在車輪下，警方才又倒車，將徐男帶回派出所偵辦。
因為鄭男刻意截取部分影像，又指控員警無故毆打徐男，與事實不符，員警雖在鄭男臉書貼文澄清，但認為鄭男仍散佈錯誤訊息，員警蒐證後，對鄭男提出加重誹謗告訴。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。