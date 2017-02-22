衝破百座101！喜憨兒送愛到部落

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喜憨兒今天舉行勸募記者會，公益大使吳姍儒到場支持。（喜憨兒提供）

送愛到部落。

喜憨兒基金會「送愛到部落」行動邁入第9年，持續募集愛心餐盒，幫助心智障礙者獲得完善工作訓練，並將資源帶入偏鄉，迄今累計愛心餐盒堆起高度已超過115座101。

喜憨兒今天舉行勸募記者會，公益大使吳姍儒與悠遊卡、萊爾富等愛心企業到場支持。喜憨兒表示，「烘焙」是外界對憨兒的第一印象，喜憨兒基金會成立21年，每年服務超過2000名心智障礙者，也讓喜憨兒成為心智障礙者代名詞。

喜憨兒統計，截至目前共已配送超過47萬份愛心餐盒，受助偏鄉學童超過7萬8000人，也幫助憨兒由過去資源消耗者、化身成為資源提供者，建構更堅實的工作訓練基礎。

愛心大使Sandy吳姍儒日前前往烏來，拍攝公益短片，今天更現身支持，表示「一個餐盒，給了憨兒自立更生的勇氣，更讓偏鄉學童在溫暖的呵護下快樂成長，憨兒與小朋友的命運也就此改寫」，呼籲送愛到部落需要社會大眾接力響應。

喜憨兒基金會創辦人蘇國禎說，多數憨兒終生與殘疾共存，透過完善的工作訓練，不僅習得一技之長，更能服務社會。

今年悠遊卡公司也發行公益悠遊卡送愛，捐贈喜憨兒4000張公益悠遊卡；愛心超商萊爾富更連續第7年響應送愛行動，即日起至4月25日，串聯全台1300家門市發起零錢捐。

(中時)