南非退出ICC 高院判政府違憲

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對南非政府提出訴訟的在野黨今天表示，高等法院已判決，南非退出國際刑事法院（ICC）的決定違憲。

南非已正式通知聯合國，有意退出羅馬規約（RomeStatute）。這是設在荷蘭海牙的國際刑事法院成立所依據的條約，在1998年獲得通過。

國際刑事法院成立於2002年7月，有124個會員國，是擁有國際長久管轄權以起訴種族屠殺、反人道和戰爭等罪行的第一個法律機構。1060222

(中央社)