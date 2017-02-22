衝浪板也有專車 台鐵允大型活動可包車

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台東大型活動湧入人潮，台鐵允諾提前申請可受理包車，同時活動器材如腳踏車和衝浪板可包租專車。

台東縣政府觀光旅遊處長江慧卿、台東觀光協會理事長潘貴蘭，以及台東觀光產業代表，今天拜訪台鐵局，雙方就旅宿業者聯合包專車和提供器材搭車服務。

江慧卿表示，台鐵局回應，目前團體預購票仍以花蓮佔多數，且因車廂編組運用尚因動力及車廂改造之考量，時間安插班次營運上已十分緊湊，恐無法調度出PP自強號可供包車。

不過，去年台鐵局已答應願意配合大型賽事提前受理包專列車的申請，且可放寬至6個月前申請，但須以台東縣政府為申請機關辦理。

另外，衝浪板長板為避免移轉浪板時擦撞，又因現腳踏車架改造架設中，原則維持限長150cm，若有大型賽事 (國際衝浪賽)，台鐵將配合開放包租專開列車 (區間車)供選手及衝浪板共車使用，停靠站可自行決定停站點。1060222

(中央社)