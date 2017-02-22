大陸冷氣團南下 台南23日晚急降10度

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大陸冷氣團將南下，南區氣象中心今天預測，台南明晚氣溫急降10度，24日起夜間體感溫度下探攝氏13度。

台南今天白天氣溫27度，陽光普照，夜間也有23度，但明天起天氣型態轉變；中央氣象局南區氣象中心指出，因鋒面通過，台南明天起有局部短暫陣雨發生的機會，明晚起大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降。

南區氣象中心說，台南明天白天氣溫仍有27度，但夜間溫度急降10度；24日白天氣溫也劇降7度，僅有20度，夜間氣溫僅15度，體感溫度下探13度。

台南24日至26日氣溫持續偏低，降雨機率高，直到27日白天氣溫才緩步回升，但夜間溫度仍維持15度，民眾應做好保暖工作，外出更要攜帶雨具備用。1060222

(中央社)