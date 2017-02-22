捷運綠線G01站 延伸到中壢火車站
桃園市長鄭文燦今天說，市府規劃將捷運綠線自G01站延伸至中壢車站，與機場捷運A23中壢車站接軌，全長約7.74公里，可連結八德及中壢。
鄭文燦今天主持市政會議，聽取交通局「捷運綠線G01站延伸至中壢火車站暨永寧快線報告」後表示，市府規劃將捷運綠線自G01站延伸至中壢車站，與機場捷運A23中壢車站接軌，全長約7.74公里，可連結八德及中壢重要都心。
而為服務中壢後站地區，鄭文燦裁示交通局配合「中壢體育園區」規劃，在環中東路及福州街口多增設1站，讓捷運綠線中壢延伸線設置7站，並盡速完成可行性研究送交通部審議。
鄭文燦說，依交通局原規劃，7.74公里路程中原定設置6座捷運站，其中GE01站為高架車站，GE02至GE06站則為地下化車站，由於路線途徑人口稠密地區，多採地下化方式開闢，相信市民接受程度較高。
但考量中壢後站地區為人口稠密、發展成熟區塊，未來也將設置「中壢體育園區」，對大眾運輸系統有較高度需求，請交通局於環中東路、福州街口規劃增設1站，並將可行性研究最快時間修正，函報交通部審議。
鄭文燦也提到，此捷運延伸段也將在霄裡南側興建駐車機廠，並有簡易維修功能，併同捷運延伸段及駐車機廠規劃，也請交通局、工務局儘速開闢生活圈六號道路，提升當地交通方便。1060222
(中央社)
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