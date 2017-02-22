賴正鎰：今年陸客恐少150萬人次

我要評比

去年來台陸客人數減少，衝擊觀光產業，旅館公會理事長賴正鎰今天預估，今年陸客將少150萬人次，呼籲政府將觀光局提升為觀光署，3年增加百億元預算，5年拼3000萬觀光人次。

全國商總暨旅館公會理事長賴正鎰表示，台灣去年外國旅客1069萬人次，成長2.4％，儘管政府拚新南向，東南亞來台遊客成長16.8％，泰、韓雖各增22.7萬人次，但仍遠不及陸客少掉的67萬人次。

他舉例說，亞洲國家接待國際觀光人數以日、韓成長最多，日本增430.9萬人次，達2404萬人次，年增21.8%，韓國增388萬人，年增29.3%，達1711萬人次，相較他國外國旅客成長速度，台灣應是「負成長」。

根據統計，今年1月來台陸客共18萬7000多人次，較去年同期的30萬人次，大減11萬人次。其中，陸客團為6萬多人次，較去年同期16萬多人次約減9.5萬人次，跌幅高達58%，他評估今年陸客恐大減150萬人。

他也提出呼籲政府將觀光局提升為觀光署，觀光預算要連3年增100億元，外國旅客每年成長10%為目標，盼來台觀光客5年後破3000萬人次。

另外，針對最近惹議的一例一休，他也呼籲政府應另立專章，像加班費2.66倍調降為2倍，特休假回復原有規定，加班上限應由46小時放寬為54小時，盼5月底前能檢討出修法方向。1060222

(中央社)