關係緊張後 中星將在北京舉行多項會議
在雙方關係一度緊張後，中國大陸與新加坡27日起將在北京舉行多項會議。大陸外交部發言人耿爽今天說，大陸願與新加坡「增進政治互信」，推動雙邊關係「健康穩定發展」。
中國大陸外交部下午舉行記者會，耿爽在會中主動宣布上述訊息，並證實新加坡副總理張志賢將於2月26日至3月1日訪問中國大陸，屆時將與中國大陸國務院副總理張高麗在北京共同主持上述會議。
耿爽表示，「中國新加坡雙邊合作聯委會第13次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第18次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第9次會議、中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第1次會議」等會議，27日將在北京舉行。
他指出，屆時雙方將就進一步深化重點領域合作交換意見，對雙邊關係未來發展作出規劃。
耿爽說，新加坡是東協重要成員，中國大陸與新加坡建立了「與時俱進的全方位合作夥伴關係」，並在平等互利的基礎上開展廣泛合作。
他又說，中國大陸重視與新加坡的關係，願與新加坡進一步「增進政治互信」，加強務實合作，推動雙邊關係「健康穩定發展」。1060222
(中央社)
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