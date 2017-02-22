號召失聯黨員回來 潘維剛參選黨主席

我要評比

前國民黨立委潘維剛今天宣布參選國民黨主席，並將在本週五舉行記者會說明，潘維剛以「同志們，大家回來吧！」為主題投入國民黨選戰。同時具備黃復興背景與女性特質的潘維剛投入選舉後被認為可能會影響黨主席洪秀柱陣營的佈局。

潘維剛陣營今天發出新聞稿指出，潘維剛將在各界支持者的陪同下，正式召開記者會宣布參選，會中除發表參選聲明，也將號召更多失聯黨員以及擁有黨籍但尚未補繳黨費的黨員，一起回家，「共同參與・創造・改變。」

(中時)