87歲草間彌生最大型個展 今起東京六本木展出
東京六本木的國立新美術館2月22日起至5月22日舉辦日本前衛藝術家草間彌生的大型個展「草間彌生 我們永遠的靈魂 」。
草間的創作以南瓜、圓點、網紋等圖案以及鮮艷的色彩聞名。主辦單位之一的《朝日新聞》報導，美術館大展示廳內展出草間近年來親自參與的大幅畫作「我們永遠的靈魂」等約130幅，以及包括童年期和紐約時代的代表作，從個展中足以了解草間藝術的整體表現。
87歲的草間21日穿著黃色南瓜裝、戴著紅色的假髮，坐在輪椅上現身開幕儀式。她在致詞時表示，「若多少能感受到我對創作的幹勁、對藝術的希望和我的熱情的話，我會非常高興。請大家愛我的藝術。麻煩你們為草間彌生鼓掌喝采」。
(中時)
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