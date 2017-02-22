天冷泡湯噁心又胸悶 竟是心肌梗塞
冷氣團來襲，高雄市1名50歲男子因天冷與老婆一起去泡湯，不料沒有心血管疾病病史的他，剛泡溫泉沒幾分鐘就覺得頭暈、冒汗，並伴隨噁心胸悶，老婆立即陪著他就醫，檢查才知竟是心絞痛併發心肌梗塞，冠狀動脈已阻塞80～90％，幸好後續接受心導管檢查及置入血管支架後撿回一命。
這名男子平常血壓偏高，體型肥胖，BMI身體質量指數超標到30，平常走路快一點時會有些胸悶與較容易喘，他一直以為是體重過重、沒運動的緣故，加上沒有明顯不適，所以疏於追蹤與治療；這次因泡湯不適、夫妻有警覺及早就醫才未釀成悲劇。
「活力得中山脊椎外科醫院」內科主治醫師巫慶仁指出，泡湯會讓身體周邊微血管擴張，所以血流多灌注於體表，臟器的血流量會減少，雖會讓血壓降低，有舒緩身體的功能，但是臟器血流量減少則會讓心臟冠狀動脈血流量也減少；對於本身已經有心血管疾病者或有心絞痛病史的人，就有可能引發急性心肌梗塞，不可不慎。
巫慶仁提醒有心臟冠狀動脈疾病、心絞痛、高血壓、腦中風、高血脂、肥胖、老年人及少運動的年輕人，在泡湯時要特別注意，包括避免一個人泡湯，旁邊要有人陪伴；控制血壓，水的溫度最好低於39度以下，時間不宜過久。
他說，泡湯時要適當補充水分、注意空間的開放及空氣流通；年紀大者不適合熱冷湯交替泡，從溫泉起身時要立刻穿衣保暖，避免溫差過大；有頭暈或冒汗胸悶，發燒、腹瀉、身體有傷口，均不適合泡湯；有任何不適就應該停止泡湯，並且觀察有無其他症狀，必要時應立即就醫。
(中時)
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