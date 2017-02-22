紅藜首度被證實能防癌！還有這三種好處…

紅藜首度被證實能防癌！還有三種好處，減重、防癌、美顏一手包。(圖/康健雜誌提供)

神奇的「穀類紅寶石─台灣紅藜」首度證實具有預防大腸癌前期病變的效果！根據臺北醫學大學營養學院保健營養學系副教授施純光最新研究發現，帶有大腸癌前期病變的大鼠在餵食「台灣紅藜」10週後，其各項大腸癌前期病變指標均出現顯著改變，顯示能有效抑制大腸癌前期病變的生成，達到預防效果，換算人體有效劑量約為60公斤成人每天攝取22克。

事實上，具有高度營養價值的「台灣紅藜」，近來已被許多民眾視為「國民養生聖品」，殊不知其實也具有防癌功效。臺北醫學大學保健營養學系研究生李芷薇，針對「台灣紅藜對大腸癌進展之預防效果」進行一項動物實驗，取其完整大腸組織進行分析，結果發現，攝食「台灣紅藜」的大腸癌病鼠，不分劑量高低，在多項前期病變指標上均有顯著改變，包括：大腸癌前期病變SIM-ACF （涎酸黏液素異常腺窩病灶）及MDF （黏液素缺乏病灶），兩者數量均明顯減少；大腸中抗氧化酵素SOD（超氧歧化）及catalase （過氧化氫）的活性則明顯增加。

營養價值最完整！減重、防癌、美顏一手包

藜麥的營養豐富，素有「穀物之母」稱號，它的台灣親戚─原住民傳統主食紅藜有著更驚人的完整營養素與抗氧化成分，且營養價值更勝藜麥。美國女藝人碧昂絲以藜麥作為減重主食，台灣知名麵包師傅吳寶春更將紅藜化身麵包食材。

根據農委會委託屏科大食品科學系教授蔡碧仁的研究計劃顯示，紅藜營養價值豐富，包括蛋白質、膳食纖維、礦物質及必需胺基酸等，能補足只吃白米飯的人所缺乏的營養。

1.含高量蛋白質，及人體無法自行合成的必需胺基酸。每100克的紅藜中有17.7克的蛋白質，為白米飯的2.4倍（7.5克），幾乎與牛肉相當（19.6克），可做為優質蛋白質的另一來源。紅藜還含有8種人體無法自行合成、穀類中含量偏低的必需胺基酸，如離胺酸、纈胺酸和組胺酸等，補米飯的不足。有「腦細胞的食物」之稱的麩胺酸含量也很豐富。

2.膳食纖維是地瓜的6倍，提供飽足感、降低膽固醇。紅藜的膳食纖維多達14.5克，是燕麥的3倍、地瓜的6倍，一小碗紅藜就抵膳食纖維每日建議攝取量的一半。膳食纖維能降低膽固醇、促進腸胃消化功能，還能增加飽足感。再加上紅藜的澱粉含量（55.7％）又較白米飯（77.2％）低，美國藝人碧昂絲減重時，正是以藜麥當作主食，提供飽足感又不會攝取過量澱粉。

3.礦物質及微量元素較其他穀類豐富。紅藜中的鐵質含量（5.56毫克/100克），約為白米的28倍、地瓜的11倍；鈣質（252毫克/100克）也達白米的50倍、燕麥的6.5倍，都已符合衛福部食品藥物管理署規定可宣稱為「高鐵」、「高鈣」的標準。其他如磷、鎂、鈉、鉀等礦物質也比一般穀類高，還有可提升免疫力的微量元素如硒、鍺等。

紅藜更因其驚人的機能性成分，已躋身熱門保健食品之列。包括GABA胺基酸可紓緩焦慮，多酚類植化素可維持血管彈性，甜菜色素可保肝、降血糖，以及可防癌、抗氧化的超氧歧化酶（SOD）及提高免疫力的多醣體－－β葡聚醣。

台北醫學大學保健營養學系副教授施純光研究發現，紅藜能夠預防結腸直腸癌前期病變，換算人體有效劑量約為60公斤成人每天攝取22克。

中興大學森林學系特聘教授兼農資院副院長王升陽指出，紅藜乙醇萃取物還能促進膠原蛋白增生，已有業者投入美顏面膜的產品開發。

營養價值如此豐富的紅藜該怎麼入菜？

紅藜飯是第一道入門菜。先將紅藜清洗三遍，紅藜與水以1：2比例放入電鍋蒸煮，煮熟後的紅藜會發出微卷細芽，再與煮熟的白米飯攪拌均勻，最是能品嚐原味。

【認識紅藜】

產季：12及4～5月

料理方式建議：與白米飯蒸煮、沙拉、煎餅等各式料理

哪裡買：農夫市集、有機店、網路小農平台

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(中時電子報)