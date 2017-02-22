參選第6人！潘維剛24日開記者會宣布參選黨主席
國民黨主席選舉潘維剛將正式投入參選，24日上午11點將在台大校友會館召開記者會宣布，使得國民黨主席參選人增加為6人。
潘維剛陣營指出，24日上午的記者會，潘維剛將在各界支持者的陪同下，正式宣布參選，會中除發表參選聲明，也將號召更多失聯黨員以及擁有黨籍但尚未補繳黨費的黨員，一起回家，共同「參與・創造・改變」！
國民黨主席選舉將在5月20日舉行，目前已有洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢及韓國瑜等5人宣布參選。
(旺報)
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