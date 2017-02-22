暨大公共參與微型提案擴及社區

暨大公共參與行動微型獎勵方案將走出校園，埔里鎮民也能組隊參加。（廖肇祥攝）

暨南大學公共參與行動與自主學習微型獎勵方案，過去僅在校內推行，只有學生能夠提案，今年首度開放一般鎮民也能參與，校方將提供獎金，協助提案人完成有利城鎮發展的計畫，並將於3月1日舉辦說明會，歡迎社區夥伴一起組隊參加。

為獎勵暨大同學透過團隊合作，關心社區公共議題，將課堂所學延伸至校外，化為具體行動，暨大設立公共參與行動微型獎勵方案，經歷了7屆，有同學對農業有興趣提案下田做食農教育，也有同學對埔里桃米資源進行普查，還有同學對於巷弄舊街區復振感到興趣，舉辦了攝影展或製作埔里新舊街景對照APP。

同學們除了書面提案，還要上台簡報，接受評審提問，說明提案的動機與執行策略，執行期程、經費預估，評審則要根據團隊學習互動性、行動永續發酵的延展性、巧思設計的創意性來評分，首獎可獲得5000元不等禮券，主辦的通識教育中心有感於擴大提案對象，將能讓好點子更能深入社區，創造更廣泛的效應，因此擴及大埔里地區社區居民組隊參加。

為了讓提案團體更瞭解提案流程與注意事項，暨大舉辦公共參與行動與自主學習微型獎勵方案說明會，時間為3月1日晚間7時至8時30分，地點暨大人文咖啡，將由通識中心教師劉明浩做簡介，地方穀笠合作社也將做範例說明。

(中時)