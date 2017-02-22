暨大公共參與微型提案擴及社區
暨南大學公共參與行動與自主學習微型獎勵方案，過去僅在校內推行，只有學生能夠提案，今年首度開放一般鎮民也能參與，校方將提供獎金，協助提案人完成有利城鎮發展的計畫，並將於3月1日舉辦說明會，歡迎社區夥伴一起組隊參加。
為獎勵暨大同學透過團隊合作，關心社區公共議題，將課堂所學延伸至校外，化為具體行動，暨大設立公共參與行動微型獎勵方案，經歷了7屆，有同學對農業有興趣提案下田做食農教育，也有同學對埔里桃米資源進行普查，還有同學對於巷弄舊街區復振感到興趣，舉辦了攝影展或製作埔里新舊街景對照APP。
同學們除了書面提案，還要上台簡報，接受評審提問，說明提案的動機與執行策略，執行期程、經費預估，評審則要根據團隊學習互動性、行動永續發酵的延展性、巧思設計的創意性來評分，首獎可獲得5000元不等禮券，主辦的通識教育中心有感於擴大提案對象，將能讓好點子更能深入社區，創造更廣泛的效應，因此擴及大埔里地區社區居民組隊參加。
為了讓提案團體更瞭解提案流程與注意事項，暨大舉辦公共參與行動與自主學習微型獎勵方案說明會，時間為3月1日晚間7時至8時30分，地點暨大人文咖啡，將由通識中心教師劉明浩做簡介，地方穀笠合作社也將做範例說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。