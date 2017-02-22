腳銬故障獲釋男帶著走 警局緊急添購
苗栗縣警局頭份分局用於涉嫌人的腳銬發生故障無法解開，致無保獲釋的溫姓男子，戴著腳鐐四處跑的窘境，事件經披露後，局長金浩明22日指派督察人員跟當事人致意，立即添購新腳銬，並檢討個案疏失及責任。
些事件雖非解送人犯過程「丟人」，但腳銬不堪用造成當事人獲釋後，還戴半副腳銬趴趴走的情形，最後才由消防分隊以油壓剪為溫男解銬，在裝備保修及使用上都格外「落漆」，也讓警方顏面無光。
警局解釋，超過2年的手銬和腳銬，都不再於裝備列帳，使用期間亦未列為裝備檢查之一，因此普遍是能用就繼續使用，才會發生此事。但搞得警方還得指派督察人員向他們抓來的涉嫌人致歉，確實有檢討空間。
局長金浩明昨天接獲不少關切電話，他隨即指示三項重點工作：1、立即購買全新手銬和腳銬，分駐派出所及偵查隊2副；2、全面調查老舊故障警銬後盡速汰換；3、至於此次個案，應檢討疏失及責任。
(中時)
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