拆除玉井蔣介石銅像 南市府：事前與地方溝通過

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針對玉井區中正路圓環蔣介石銅像拆除一事，市府指出，拆除作業進行前，區公所即與地方進行充分溝通，選在夜間拆除，是為了避開附近青果市場運輸車流，而且拆除過程和平，絕非罔顧民意強拆。

市府表示，銅像拆除前，區公所與地方就已進行事先溝通，拆除過程平和，未來，原址將規畫設置公共藝術。市府也強調，戒嚴圖騰走入歷史，代表社會進步的價值，呼籲國民黨放下藍綠對抗，不應阻撓時代進步，走回頭路。

市府表示，拆除政治圖謄，除了還給市民純淨生活空間外，銅像移置桃園慈湖專區，也便於集中維護管理，未來市府將針對原址進行景觀改造，改善交通動線。

(中時)