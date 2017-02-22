上帝的調色盤 武界部落濁水溪滿江紅

滿江紅整個覆蓋河面，看似遭到汙染，其實是一種紅色的蕨類植物。（圖／馬賴提供）

滿江紅整個覆蓋河面，看似遭到汙染，其實是一種會變色的蕨類植物。（圖／馬賴提供）

仁愛鄉武界部落濁水溪上游，近日溪床水面浮著出現紅潮，並非水源遭到污染，而是叫做「滿江紅」的水生蕨類大量繁殖所致，特別是河流減緩區域更是明顯，猶如天然彩繪，信仰基督教的部落居民敬稱「上帝的調色盤」。

入冬以來欠缺雨水，水庫集水區供水不足，水情拉警報，也造成難得的景象，仁愛鄉法治村武界部落鄰近武界吊橋附近河段，水面上漂浮著紅綠相間，疑似水藻的植物，看起來像是水域遭到化學物品汙染，但這其實是「滿江紅」，是一種水域常見的蕨類植物，必須在特定低溫狀況下，才會轉紅。

國立自然科學博物館解釋，「滿江紅」的蕨類水生植物，可透過無性或有性生殖繁殖，可在極短時間內將水面空間佔滿，可在水流平緩區域觀察到他，但因灣河川上游水流急促，無法建立大族群，只好選擇水田、池塘繁衍，慢將紅需要低溫環境才會顯現，要看它變色，要等到入冬以後。

滿江紅並非浮萍，因為浮萍會開花，滿江紅是蕨類植物不會開花，主要利用無性生殖及孢子繁衍後代。攝影玩家指出，滿江紅會隨著水流變換，看似油畫或水中的楓紅，讓攝影作品充滿著浪漫的氛圍，是季節限定的美景。

(中時)