轟！隔牆對崑山中學丟鞭炮 2年輕人遭警追捕
台南市北區崑山中學22日一早8時許突然「轟！」一聲巨響嚇壞師生，學校以為校園遭放爆裂物，趕緊報警，警方調閱監視畫面，發現是兩名校外的年輕男子，疑似惡作劇，趁四下無人，從校外道路將大龍炮爆竹丟進校園鐵絲牆內後逃逸，警方正依照公共危險罪嫌循線追捕中。
崑山中學全校共800餘人，師生們22日上午8時45分時正在教室上課，操場旁空地突然傳出一聲爆裂巨響，許多人被突來的爆炸聲嚇壞，校方以為校園內被放置爆裂物，嚇得報警。
爆炸處是學校外租給遊覽車停放的空地，警方一調閱路口監視器，馬上發現一個穿黑上衣，一個穿白上衣的年輕人，共乘一部機車，將車停靠在鐵絲牆外的柴頭港溪防汛道路上，白衣男下車將爆竹點燃後，用力往牆內校園丟擲，聽到爆炸聲，隨即跳上車逃逸。
爆炸處正在一部遊覽車旁，司機立刻下車察看，卻不見任何人蹤影，查覺沒有異狀後，司機才走離現場。
兩年輕人離去前一副幸災樂禍模樣，卻不知他們疑似惡作劇的行為已引起校園驚惶，警方介入調查後，從監視器畫面鎖定犯案車輛，將兩人視為公共危險罪嫌犯，目前正追捕中。
(中時)
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