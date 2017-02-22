轟！隔牆對崑山中學丟鞭炮 2年輕人遭警追捕

兩個校外年輕人共乘一部機車，22日一早8時許出現在崑山中學鐵絲牆外，向校內丟擲一顆鞭炮，因為爆竹聲過大，引起校園師生虛驚，大家以為出現爆裂物。（程炳璋翻攝）

警方在崑山中學校內查獲已燃燒完的爆竹，疑似大龍炮。（程炳璋翻攝）

台南市北區崑山中學22日一早8時許突然「轟！」一聲巨響嚇壞師生，學校以為校園遭放爆裂物，趕緊報警，警方調閱監視畫面，發現是兩名校外的年輕男子，疑似惡作劇，趁四下無人，從校外道路將大龍炮爆竹丟進校園鐵絲牆內後逃逸，警方正依照公共危險罪嫌循線追捕中。

崑山中學全校共800餘人，師生們22日上午8時45分時正在教室上課，操場旁空地突然傳出一聲爆裂巨響，許多人被突來的爆炸聲嚇壞，校方以為校園內被放置爆裂物，嚇得報警。

爆炸處是學校外租給遊覽車停放的空地，警方一調閱路口監視器，馬上發現一個穿黑上衣，一個穿白上衣的年輕人，共乘一部機車，將車停靠在鐵絲牆外的柴頭港溪防汛道路上，白衣男下車將爆竹點燃後，用力往牆內校園丟擲，聽到爆炸聲，隨即跳上車逃逸。

爆炸處正在一部遊覽車旁，司機立刻下車察看，卻不見任何人蹤影，查覺沒有異狀後，司機才走離現場。

兩年輕人離去前一副幸災樂禍模樣，卻不知他們疑似惡作劇的行為已引起校園驚惶，警方介入調查後，從監視器畫面鎖定犯案車輛，將兩人視為公共危險罪嫌犯，目前正追捕中。

(中時)