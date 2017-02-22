司改分組會議 關心法官檢察官淘汰問題

司改國是會議第三組分組會議今天登場，司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正轉述，檢察官法官的淘汰問題、環境案件偵查與訴訟程序的檢討，列為下次會議討論議案。

司法改革國是會議第三組分組會議主題為「權責相符高效率的司法」，今天在廉政署登場，會議進行4個小時。

林(峰)正會後轉述指出，第三組分組的四大類議題，分別是，檢察體系的透明效能；法官檢察官的任用、監督跟退休；律師專業化與職業倫理；檢、警、調人員的專業分工。

林(峰)正指出，法官、檢察官評鑑監督，也就是外界關心的檢察官、法官的淘汰問題，下一次開會、也就是3月8日的會議，將請司法院與法務部提出報告後，開始討論。

林(峰)正說，外界相當關心「監督」的議題，法務部上週已提出改革方向，與會委員也認為這是很好的方向，例如，法務部認為檢察官評鑑外部委員的人數與比例可以再提高，希望破除外界「本位主義」的批評；要讓檢評會委員能有主動提案的評鑑權，而不只是被動地接受檢舉；如果有不好行為的檢察官，可以加以評鑑的時效原來只有2年，往後可延長為5年。

另外則是「環境案件的偵查與訴訟程序的檢討」，林(峰)正說，環境案件從行政管制、稽查到檢察官偵辦、法院審判，時常受到質疑，影響民眾對司法的觀感。由於這不只是單一院、部或機關能夠完全處置，因此會中委員有高度共識，邀請相關機關提供報告，希望統整後提出具體改善對策。

林(峰)正指出，這次的司改也把律師的議題納入，律師是不是也要有一個好的評鑑制度？律師的職業倫理要如何強化？與會委員希望邀請律師全聯會跟台北律師公會代表到會議報告，共同研商，找出可行的解決方案。

至於，檢察官的法律定位與檢察體系的組織檢討能否更有效能，林(峰)正說，會中交換意見，決定由法務部提出方案報告後，經討論再決定；對於基層檢察官反應工作太多，工作量如何改善，包括案件分流減少、檢察官是不是能有更充足的助手、警方辦案給予檢察官協助，這類的議題，也請相關機關研議，提供具體方案，以提升偵查品質。1060222

(中央社)