75歲阿嬤志工 服務1萬多小時

75歲的吳李如玉與丈夫曾當選模範夫妻，後來丈夫罹癌，讓她對病苦感受更深；16年前丈夫康復後，她專心當志工，服務時數已高達1萬355小時。

嘉義市政府今天舉行105年度志願服務表揚，全市共有281名志工獲獎，包含志願服務獎勵76人、衛生福利志願服務獎勵201人、內政業務獎勵4人；每人服務時數都在1500小時以上。

其中，服務時數高達8000小時以上的「金牌志工」有10人，分別是吳李如玉、白美智、游敏惠、邱秀美、李旺成、林煥堂、鄭明華、陳勝美、李姿儀、蕭榮瑞。

現年75歲的吳李如玉，以服務1萬355小時高居第一。在嘉義基督教醫院擔任志工的她，原本是家庭主婦，與從事水電工程的丈夫感情很好，曾獲選第5屆模範夫妻。

她說，20年前做志工時，原本只是想交朋友。但10幾年前丈夫罹患胃癌，在醫院獲得許多溫暖的支持，因此在丈夫康復後，她就發願到醫院做志工，希望能幫助更多人。

由於丈夫曾罹癌，因此吳李如玉對患者的情緒與需求更能感同身受，她在嘉基安寧病房擔任志工，服務時數高達1萬多小時，可謂16年如一日。

另一名「金牌志工」白美智，現年77歲，服務時數自民國90年起算，總計8073.5小時。10餘年來，她在家庭教育中心、圖書館、聖馬爾定醫院、長青學苑等單位擔任志工，可謂樂在其中。

白美智表示，在醫院幫忙民眾量血壓時，因為聽了不少衛教資訊，因此也跟著注重健康。她說，「志工服務帶給別人快樂，也讓自己成長」，期盼更多年輕人也一起加入志工行列。

市長涂醒哲在頒獎典禮時表示，嘉義市是座充滿愛心的城市，志願人員比例高，許多高齡者退而不休，投入志工行列，是「老有所用」、「成功老化」的典範。

涂醒哲表示，今天獲獎的多位志工看起來比實際年齡輕，正是「服務讓人青春」的最好證明。目前嘉義市65歲以上志工占28%，今天獲獎志工更有34%年齡在65歲以上，歡迎更多市民加入志工行列，一起「健康防老」。1060222

(中央社)