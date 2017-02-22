葉菊蘭盼拜會海旅會 海基會：正面看待
台灣觀光協會會長葉菊蘭日前提出希望拜會中國大陸海旅會台北辦事處。海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，民間團體與陸方溝通聯繫有助兩岸互動，海基會正面看待。
海峽交流基金會下午舉行新聞背景說明會，李麗珍回應媒體提問時說，國內民間團體與中國大陸方面溝通聯繫，有助兩岸交流互動，因此海基會都正面看待。
她並表示，葉菊蘭希望拜會大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）台北辦事處，甚至訪問中國大陸等，都是希望表達歡迎陸客之意，海基會也相當樂見。
李麗珍指出，台灣觀光協會受交通部觀光局委託，曾多次辦理兩岸旅展、美食展等活動，過去都與陸方有互動，因此與大陸海旅會聯繫溝通都是常態。
民進黨黨內元老葉菊蘭1月剛接任台灣觀光協會會長，日前她接受媒體訪問時表示，希望拜會大陸海旅會台北辦事處主任滿宏衛。滿宏衛當時回應再安排，但截至19日仍未回覆。1060222
(中央社)
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