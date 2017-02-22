不讓金城武樹專美 花蓮彩繪魏嘉賢牆
花蓮市公所將洄瀾人文館外牆畫上壁畫，市長魏嘉賢提供老照片作為畫作依據，他開玩笑說，台東伯朗大道有棵金城武樹，花蓮這面牆或許能叫作「魏嘉賢牆」，引起在場民眾開懷大笑。
花蓮市公所請來擅長壁畫的謝仲輝在洄瀾人文館外牆作畫，壁畫的參考照片由魏嘉賢提供，整體設計的靈感採取膠卷播放一般，每一格都是一幅畫，民眾細細觀賞如同看一齣懷舊電影。
花蓮人熟悉的花蓮港燈塔、舊火車站、縣政府、美崙山米老鼠等場景，都栩栩如生的展現在牆上。
魏嘉賢表示，目前洄瀾人文館內正進行奇萊平原消失的古聚落特展，圍牆上圖案也能呼應相關主題。從家中翻出過去花蓮街景的照片作為畫作依據，讓年輕人有機會看到過去的花蓮風情，喚起長輩們對花蓮的舊街道記憶，讓這面牆增添豐富的人文色彩，也歡迎鄉親朋友前往拍照、打卡。1060222
(中央社)
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