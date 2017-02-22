經濟樂觀陸資南進 港股收逾18個月新高

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香港股市今天在資源股和地產股激勵下，收近18個半月高點，主因香港經濟成長前景樂觀及中國大陸資金持續南進，提振了市場買氣。

路透社報導，恆生指數上漲1.0%，收在24201.96點，創下2015年8月11日以來新高。國企股指數上漲1.2%，收在10537.58點。

香港今天提出規模達數十億美元的減稅和扶貧措施，以提振經濟成長，提升市場信心。香港今年經濟成長率預估為2至3%，優於預期。

滬港通南向金額今天達到每日額度的43%，是昨天使用量9.8%的4倍以上，也是去年12月30日以來最高。（譯者：中央社劉文瑜）1060222

(中央社)