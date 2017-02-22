傳陸南海飛彈基地接近完工 菲查證中
外電報導聲稱，中國大陸在南海設置的地對空飛彈基地接近完工的相關報導，菲律賓政府對此已開始進行查證。
菲律賓外交部發言人傅查理今天在記者會上說，「我們已開始查證相關報導。」
外電最近援引美國官員報導，大陸在南海島礁興建的24座建築物已接近完工，可能作為儲放長程地對空飛彈之用。
東南亞國家協會成員國的外交部長們，昨天在長灘島舉行了非正式會議（Retreat），菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）在記者會上說，與會部長們對於南海的持續軍事化感到關切。
雅賽並稱，「至於要不要拆掉這些武器系統，將視我們如何擬定行為準則而定。」
東協正尋求與大陸簽署具約束力且有爭端解決機制的「南海行為準則」，以降低區域緊張，而各方洽談指引的「南海行為準則架構」，預料可於6月以前敲定。1060222
(中央社)
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