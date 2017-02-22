太陽的後裔主唱尹美萊 出席北美音樂節

韓國文化產業振興院今天指出，「韓劇太陽的後裔」主唱尹美萊，將與同樣是歌手的夫婿Tiger JK，一同出席北美的「2017 K-Pop Night Out」。

說唱歌手Tiger JK，是南韓元老級的歌手，他的妻子尹美萊不僅擅長說唱，在去年紅遍亞洲的韓劇「太陽的後裔」主唱了OST歌曲「Always」，凸顯了她在抒情歌曲的獨到之處。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，與Tiger JK和尹美萊一同前往美國演出的有女團SISTAR主唱孝琳、女團Red Velvet、組合No Brain和Galaxy Express、唱作人Big Phony。

K-Pop Night Out是韓國文化體育觀光部與韓國文化產業振興院，為了支援韓國音樂人走向世界而合辦的韓國流行樂演出活動。

K-Pop Night Out活動還將於5月18至20日在英國TGE音樂節期間舉行，說唱歌手MC Sniper等南韓4個團體將參加。1060222

(中央社)