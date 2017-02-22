日本天皇月底訪問越南6天

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越南外交部昨天發布通告指出，應越南國家主席陳大光和夫人的邀請，日本天皇明仁與皇后將自2月28日至3月5日訪問越南。

訪越期間，日本天皇與皇后將拜會越南高層領導，會見越南文化家、研究家、曾在日本留學的越南學生及在越南的日本公民等。

越南媒體今天報導，這是日本天皇和皇后首度對越南進行訪問，此次訪問的目的為進一步深化雙方關係與兩國人民之間的了解，意義重大。

按照規劃行程，日本天皇與皇后28日抵達河內，在此接觸越南高層、學者與學生等，3月3日將前往中部順化市（Hue），走訪當地若干歷史景點，3月5日赴泰國訪問。1060222

(中央社)