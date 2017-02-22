老天爺降雨 石門水庫進帳有限

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老天爺終於降雨，石門水庫集水區截至下午4時累積降雨量16.9亳米，預計有250萬噸的水入庫，不過，水庫水位降為231.93公尺，3月1日實施第一階段限水（夜間減壓）。

水利署今天在石門、寶二、永和山等水庫完成整備，啟動增雨作業，石門水庫集水區截至下午4時累積降雨量16.9亳米，預計有250萬噸的水入庫。

不過，下午5時，石門水庫水位降為231.93公尺，水情吃緊，桃園、板新、新竹地區，依然在3月1日實施第一階段限水（夜間減壓）。1060222

(中央社)