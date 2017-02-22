高風險一日遊 台灣觀巴台北武陵線下架

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觀光局昨天宣布將要求高風險一日遊行程下架，觀光局和業者合作推出的台灣觀光巴士也受影響，台北武陵路線將下架，其他104條路線維持營運。

蝶戀花旅行社武陵賞櫻團13日在國5發生遊覽車翻覆意外，造成33死，觀光局昨天宣布，將以安全第一為基本要求，約束風險高旅遊產品，像是北高出發一日武陵團、阿里山團都得下架，或是改採替換司機方案。

面對這項措施，許多業者都緊急喊卡，228連假期間台北武陵、南投、阿里山團都全額退費給旅客，其中觀光局和業者合作推出的台灣觀巴也受影響。

台灣觀巴理事長呂威德今天表示，台灣觀巴105條路線當中，只有台北武陵一日遊受影響，已經決定下架退費給旅客，至於外界質疑的花蓮一日遊，則是安排旅客搭機或是火車到花蓮，再改搭遊覽車，符合觀光局規定。

他強調，台灣觀巴其他104條路線將正常營運，像是宜蘭到武陵、台北到九份都符合規定，盼觀光客放心遊台灣。1060222

(中央社)