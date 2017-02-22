日股收平盤 東芝股價飆漲逾22%
日股今天整日上下震盪收平盤，陷入虧損的東芝公司（Toshiba）因預期出售甚具價值的半導體事業股權，股價飆升22%以上。
由於華爾街三大指數8個交易日已第7次收在新高，日股今天開高盤。但由於投資人趨向謹慎，日圓也走高而不利出口，導致漲勢停擺。
日經225指數收盤幾乎沒有漲跌，微跌1.57點，收19379.87點；東證指數微漲0.10%，或1.49點，收1557.09點。
「日本經濟新聞」報導，東芝要求可能投標者，將擬分拆的半導體事業估值定在至少2兆日圓（176億美元），使得股價今天勁揚22.31%，收在224.7日圓。（譯者：中央社羅苑韶）106022278
(中央社)
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