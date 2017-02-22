聲援婦聯會 韓國瑜：拒絕清算式鬥爭

國民黨主席參選人韓國瑜今天發出新聞稿，痛批黨產會、民進黨政府對婦聯會與國民黨黨產的清算，嚴重撕裂台灣社會，呼籲應把爭議交給司法解決，拒絕清算式的鬥爭。

韓國瑜指出，「正義，正義，多少罪惡假汝之名而行」，黨產會正嚴重撕裂台灣社會，造成藍綠更強烈對立，93歲的婦聯會主委辜嚴倬雲剛剛經歷喪子之痛，任何一個厚道善良的台灣人都不會選擇此刻對其咄咄逼人，但是黨產會看婦聯會，就好像餓狼看到一塊肥肉，飢不擇食的要撲上去，完全不顧台灣人最可貴的敦厚。

韓國瑜表示，他向來主張黨產除留下現在黨工資遣費用、退休金、黨工退職金外，其他全部捐給國家。但對黨產是否「不當」，不是黨產會說了算，必須用司法訴訟來決定；民進黨政府爭搶位置、資源的「窮凶惡極」模樣，非常可能讓台灣社會陷入有史以來的最嚴重對立。

韓國瑜說，辜嚴倬雲的先生辜振甫擔任15年海基會董事長，不分哪一黨執政，念茲在茲國家社會，一生致力兩岸的和平共榮，深受台灣藍綠各界及對岸的肯定與尊重而尊其「辜老」，辜老在九泉之下應會對今日民進黨政府的鬥爭作為感嘆不已。

韓國瑜呼籲藍軍及所有看不慣不公不義的社會大眾，應該站出來聲援辜嚴倬雲、婦聯會及所有受民進黨政府迫害者，把「爭議」交給司法裁判，拒絕清算式的鬥爭。1060222

(中央社)