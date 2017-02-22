國民黨主席6搶1 潘維剛宣布參選

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中國國民黨主席選舉將出現第6名參選人，前國民黨籍立委潘維剛今天表示，24日將召開記者會，宣布參選國民黨主席。

潘維剛下午發出採訪通知指出，將在各界支持者的陪同下，24日上午正式召開記者會宣布參選，會中除發表參選聲明，也將號召更多失聯黨員以及擁有黨籍但尚未補繳黨費的黨員，一起回家，共同「參與、創造、改變」。

國民黨主席選舉競爭激烈，除潘維剛外，包括黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢5人都宣布參選。1060222

(中央社)