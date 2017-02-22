澎大倉文化園區停建 還地於民

澎湖大倉觀光文化園區前年宣佈停建後，縣政府原徵收大倉島上的近40筆土地，也公告廢止徵收，將還地於民，原土地所有權人在7個月繳清原徵收補償費，返還原有土地。

澎湖縣政府從民國100年起規畫大倉媽祖觀光文化園區，佔地達4.96公頃，除了大倉國小廢校土地外，在102年內政部奉准徵收近40筆的私有地，總工程費達5億餘元，並發包施作，完成有媽祖基座和66公尺的媽祖青銅像等工程。

澎湖縣長陳光復在103年底上任後，在104年3月17日以財政、環評及生態等三因素，宣佈停建，內政部在去年底也同意廢止土地徵收，澎湖縣政府在原政策變更，興辦事業廢止後停止徵收，最近公告1個月並通知原徵收土地所有權人，對於原徵收土地，已領取補償費或因繼承因素等，在7個月內繳清原徵收補償費價款或按持分比例繳清者，可回復原持有人土地所有權。

至於未在期限內繳清者，則不發還土地，土地維持公有，原地主在15年內仍可繳清領取，超過年限者則歸繳國庫。1060222

(中央社)