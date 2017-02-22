大陸擬修企所稅法 鼓勵企業慈善捐款

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中國大陸企業所得稅法修正案今天提交全國人大常委會審議。修法主要關鍵在於鼓勵企業慈善捐贈，修法後企業捐贈若低於年度獲利12%，准予扣除；超過12%者，也得以在3年內扣除。

中國大陸現行企業所得稅法第9條規定，企業的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%內的部分，准予在計算應納稅額時扣除。但超過12%部分則不准在當年計算應納所得稅額時扣除，日後也不得納入計算。

今天送交中國大陸全國人民代表大會常務委員會審議的最新修正案，則將這項法規修訂為企業在年度利潤總額12%內的部分，准予在計算應納所得稅額時扣除；超過年度利潤總額12%的部分，准予結轉於3年內在計算應納所得稅額時扣除。

中新社報導指出，中國大陸2016年3月通過的慈善法對企業大額捐贈稅前扣除比例有新規定，為配合這項新修訂法規，因而修訂企業所得稅法。

中國大陸全國人大財政經濟委員會指出，修正案草案除了配合慈善法相關修法，也希望能發揮鼓勵企業捐贈，體現中共第18屆中央委員會第3次全體會議關於落實稅法法定原則、稅收優惠政策統一由專門稅收法律法規規定的要求，因此將草案提請審議。1060222

(中央社)