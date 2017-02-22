大陸冷氣團23日報到 低溫下探11度

大陸冷氣團南下，中央氣象局今天說，明天起全台濕濕冷冷，北台灣低溫探11度，預估要到28日連假最後一天才會恢復穩定天氣。

告別好天氣，中央氣象局表示，受到極地大陸冷氣團和華南水氣接近影響，明天起全台降溫，大台北地區低溫約12、13度，沿海空曠地區探11度，中部約14度，南部15、16度，加上降雨，228連假全台可說又濕又冷。

氣象局預報員陳伊秀表示，這波冷空氣將持續影響台灣到下週一，尤其週五、週六是最冷的時候，週日、下週一雨勢趨緩，但是雲量仍偏多，迎風面北部、東半部也容易有短暫陣雨。

她補充，228當天將是連假期間天氣最好的一天，但是由於氣溫回升速度較慢，早晚感受仍偏涼，接下來時序進入3月春天，天氣系統將轉為較不穩定的型態，提醒民眾留意天氣變化。1060222

(中央社)