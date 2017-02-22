洪秀柱：總統推原民轉型正義缺內涵
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，總統蔡英文去年向原住民道歉，也說要推轉型正義，但卻缺乏具體內涵，有誤導民眾之感，不但沒有轉型正義，反而是正義在轉型，轉型變得不正義。
國民黨中常會下午邀請國民黨籍立委鄭天財報告「從王光祿事件看原住民權益保障」。
洪秀柱聽取報告後表示，原住民族一直是國民黨的好朋友，也是最堅定的支持者。雖然國民黨執政時一直為原住民族謀求福利，推出4年500億元原住民基礎建設方案，並研修相關法案，但還是很慚愧，原住民族基本法公布施行12年了，配套法案沒有修正，才會發生王光祿事件。
洪秀柱表示，批評民進黨的同時，國民黨也要檢討自己，未來要加速推動各項法案，從實際層面妥適處理原住民族事務，並積極進行各項修法，不要讓遺憾事情再發生。
國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，過去他曾提出由主席向原住民道歉，他也希望黨對原住民相關權益，不能用社福角度去看，應該從憲法高度、從文化角度，把原住民基本法提到的，該給的、要完成的，包括土地、自治都完成。
王光祿在民國102年拿撿來的獵槍，獵殺山羌等保育類動物，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法，判處3年6月徒刑定讞，檢察總長顏大和日前為「王光祿案」提非常上訴，非常上訴案今年2月9日開庭。1060222
(中央社)
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