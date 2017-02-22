新北地政副局長輕生 同仁不捨不解

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新北市地政局副局長王聖文在檢廉搜索住家後輕生，讓局內同事多表不捨並表示，王聖文表現優秀，自尊心強、自有要求高，以如此激烈手段輕生，令人不解。

新北市地政局主秘黃國峰表示，王聖文在台北縣政府時期就進入地政局服務，從基層公務員做起、歷練豐富，是相當受同仁尊重的好長官。

王聖文曾獲內政部第13屆地政貢獻獎表揚，首創新板站重劃工程完工前配地，最短時間完成台北大學區段徵收土地分配、辦理淡海新市鎮區段徵收有成，經歷資深完整。

新北檢檢肅黑金專組檢察官指揮法務部廉政署偵辦案件，昨日有搜索王聖文位於桃園的住家，但未約談王聖文。

檢廉昨天搜索，也同步派員到新北市府，會同政風處人員，向地政局調卷，由地政局提供近年包括新莊泰山塭仔圳重劃，金山市地重劃及新店中央新村北側區段徵收等開發區資料。

地政官員說，這些案件雖然都是王聖文所核稿的業務，但地政局的土地開發都屬於末端作業，土地開發完就交還給原地主、或由公部門標售，整體開發的考量因素，上游為城鄉發展的都市計畫。

地政局主秘黃國峰說，王聖文在執行「閃耀五星」計畫相當努力，包括區段徵收的台北港開發、新莊北側知識產業園區開發、以及新店中央新村北側開發、二重疏洪道兩側開發，以及土城暫緩區的開發案。

另有地政局官員指出，建築案申請相關執照根本不關地政局的事，局內同仁至今仍無法接受王聖文以激烈手段輕生的事實，目前已經全力協助安撫其南部的高齡父母，辦理相關善後與撫卹，也會配合檢廉讓事實水落石出。1060222

(中央社)