吳敦義：若當選黨主席 努力重返執政
桃園市退伍軍人協會22日在龍潭召開會員大會，國民黨主席參選人、前副總統吳敦義中午到場致意。吳敦義表示，若當選黨主席，除有效監督執政黨外，也要努力重返執政。
今天早上國民黨主席參選人郝龍斌也到場，他說，希望黨主席選舉讓黨內同志覺得公平、公正。中午吳敦義也到場致詞，他說，若當選黨主席，一定要壯大中國國民黨的組織、文宣，將爭取年輕人入黨，也會加強培訓工作，讓年輕朋友有希望、前途。也會在一定的比例內優先考慮讓年輕人參選。此外黨的2隻臂膀包含黨中央及各級義務、專職幹部，有民意基礎的民意代表和部分縣市首長，都要非常強壯努力，達到擁抱民意，有效監督、有效制衡。
(中時)
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