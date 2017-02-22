老翁酒後走失 警幫家人尋獲

嘉義縣民雄分局大美派出所18日晚上9點左右，接獲何姓婦人報案，稱公公失蹤，原來7旬因劉姓老翁下午3點多向家人表示要回大林鎮崎頭祖厝一趟，因劉姓老翁有喝酒，家人不讓他騎車外出，老翁憤而步行離家，家人找了一下午找不到人，擔心發生意外，急得報案。

警方獲報後，研判7旬老翁出門時只穿一件單薄上衣，在夜晚近15度低溫中，恐有失溫之虞，大美所副所長許逸封立刻找來里長、鄰長一同前往崎頭地區和老翁祖厝附近尋找，並在祖厝內逐房敲打搜尋，沒多久就發現老翁在一間房間內睡覺，意識清楚，身體無礙，僅因未進食血糖過低，警方立即將老翁送回住處，家屬對警方動員搜尋，十分感謝。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)