桃市雙龍國小下課15分鐘 鼓勵學童戶外運動

桃園市龍潭區雙龍國小下課有15分鐘，鼓勵學生到教室外運動。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區雙龍國小3年前推動下課延長至15分鐘，並鼓勵學生利用時間運動。校長楊陳傑表示，孩子們下課有地方抒發精力，上課會更加專注，也因此學校連3年獲得健康促進學校國際認證銅質獎。

楊陳傑表示，為了鼓勵學生運動，因此將原本下課10分鐘延長到15分鐘，並區分為高、中、低年級，依年級差別，下課後向體育小志工領取足球、躲避球、籃球、排球等球類，並到操場或風雨球場運動。此外10時的下課全校關燈，除了節能省碳，更鼓勵學生到教室外活動。

(中時)