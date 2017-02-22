這個鄉怎會這麼乾淨？居民每個月一同大打掃
近年來成為熱門景點的屏東縣霧台鄉，獲得行政院環保署105年度地方政府環境清潔維護考核，全國「鄉鎮市區級」特優獎，霧台村也同時獲得「村里級」特優獎。會這麼乾淨，全賴部落族人長久來形成的公約：不放養寵物和家禽家畜、族人自主打掃環境。
霧台鄉公所祕書巴仁昌表示，霧台鄉會如此乾淨，全賴一個歷時已久的公約：族人飼養的寵物和家禽家畜，只能養在家中或田裡，不能放到路上或公共空間。這個公約不知是何時開始的，他今年50多歲，小時候就已經有這個公約了。
他說，雖然沒有相關罰則，但族人都非常配合遵守，部落會議時大家也會相互提醒要愛護環境。另外鄉內也有個優良傳統，每個部落每個月都會找一天，動員部落族人大打掃，大家都非常主動，不會自掃門前雪，才能造就如此美麗的霧台。
縣府環保局長魯台營說，考核項目包括登革熱防治情形、空地、列管公廁、狗便及煙蒂等。考核日是無預警的，去年考核日前不久，霧台鄉因連日大雨，部分地區及路面環境破壞，公所迅速動員鄉內環保志義工恢復環境，非常不容易 。
另外105年度考核成績，屏東縣政府環保局獲全國縣市政府環保局組「特優」；環保署抽籤指定的新園鄉及新園村，也分別獲得全國鄉鎮市區級及村里級的「優等獎」。
(中時)
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