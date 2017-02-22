中原大學「一千零一頁」書展 歡迎民眾參加
桃園市中原大學張靜愚紀念圖書館與學生會合作辦理為期1周的書展活動「一千零一頁」，至24日師生可享有一般書79折、原文書75折的優惠，為師生提供便利的購書管道，也邀請社區周邊民眾一起到中原大學享受閱讀的樂趣。
中原大學學生會長張致遠表示，書展活動以「一千零一頁」為創意主題，代表知識的廣泛與無窮盡藏在書頁之間，而書展活動則提供了知識傳遞的管道，歡迎師生及周遭民眾來書展逛逛，找到自己喜愛的書籍，此外學生會也把去年度得到「普仁崗文藝獎」的優秀作品一併展出，包括攝影、小說、散文、新詩等，讓同學們在看書之餘，也可以欣賞同儕的作品。
(中時)
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