苑裡數位機會中心於縣立苑高揭牌啟用

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教育部為縮減數位落差，推行「偏鄉數位應用推動計畫」，今年在苗栗縣立苑裡高中賈宓圖書館二樓打造「苑裡數位機會中心」，22日舉行揭牌儀式，未來將提供免費的數位服務與學習資源。

苑裡高中校長張逢州擔任苑裡數位機會中心負責人，中心內設有常態駐點人員協助日場管理與資訊課程進行，平日周一至周五晚間開放供民眾免費上網使用，並依社區需求開設豐富的入門課程，包括數位媒材設計應用、媒體平台推廣、文史典藏等特色課程，另外，今年也將在房裡里、中正里及山腳里開設行動數位機會中心。

BenQ明基友達基金會長期執行新竹縣、苗栗縣數位機會中心輔導團隊計畫，深刻體認中心在地方扮演多重教育、經濟與社會面的關鍵推手，影響深遠，受惠者眾，期待社區民眾透過中心打造科技樂活社區，創造更多機會，讓生活更美好。

(中時)